Beginnen wir mit der Sicherheit. Wer physisches Gold kauft, kann es in einem Bankschließfach oder zu Hause lagern. Für verantwortungsvolle Menschen kommt die Lagerung zu Hause nicht infrage, vor allem, wenn sie nicht allein leben. In einem Zeitraum von 40 Jahren wird statistisch einer von 20 Haushalten Opfer eines Einbruchs. Wer in einer wohlhabenden Gegend lebt, hat ein erhöhtes Risiko. Stellen Sie sich vor, dass ein Familienmitglied zu Hause ist, wenn Einbrecher eindringen. Ein grauenhafter Gedanke! Auch der beste Tresor kann dieses Risiko nicht senken.