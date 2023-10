In Deutschland werden heute rund 80 Rohstoff-ETFs angeboten. Und die stehen aktuell durchaus gut da. Seit Mai 2021 haben diversifizierte Rohstoff-ETFs – je nach Index – 40 bis 75 Prozent Plus gemacht. Zum Vergleich: Der Aktienindex MSCI World hat nur um 15 Prozent zugelegt. Staats- und Unternehmensanleiheindizes haben in diesem Zeitraum deutlich verloren. Ist es für Privatanleger also an der Zeit, Rohstoff-ETFs als Depotbeimischung in Betracht zu ziehen?