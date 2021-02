Der Tesla-Gründer und die Kryptowährung Aufseher, Anleger, Greta: Elon #bitcoin Musk zeigt allen den Mittelfinger

„Es gibt so viele Elemente in dieser Geschichte, die Aufmerksamkeit verdienen“, schrieb am Dienstagmorgen Neil Wilson vom Londoner Broker markets.com an seine Kunden. Wohl wahr. Neben der möglichen Marktmanipulation stellt sich die Frage, mit wessen Geld Musk da eigentlich zockt. „Hätte Musk als reichster Mensch der Welt selbst Geld in die Hand genommen, wäre das seine Sache“, schreibt mein Kollege Christof Schürmann in seinem wöchentlichen Brief an die Abonnenten der BörsenWoche: „Doch Musk hat die anderthalb Milliarden aus der Kasse von Tesla genommen. Und die hat er nicht einmal erwirtschaftet mit seinen Autos. Vielmehr stammt das Geld von seinen Aktionären. Erst im Dezember hatte er sich über eine Kapitalerhöhung fünf Milliarden Dollar besorgt – die dritte Frischzufuhr innerhalb eines Jahres.“ Damals hatte Musk gesagt, er brauche das Geld für die Expansion von Tesla. Die 1,5 Bitcoin-Milliarden fallen dafür jetzt erst mal weg. Bleibt abzuwarten, was die Investoren sagen, die vor lauter Musk-Bewunderung nicht vergessen haben, dass sie eigentlich in einen Elektrobauer investieren wollten, nicht in Bitcoin.