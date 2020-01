Deutlicher Kursanstieg Goldpreis steigt auf höchsten Stand seit 2013

Der aktuelle Schub rührt Experten zufolge in erster Linie vom US-iranischen Konflikt her. Trump hatte am Sonntagabend (Ortszeit) die Situation im Nahen Osten mit Drohungen gegen den Irak noch verschärft. Nur wenige Tage nach der Tötung Soleimanis überschlagen sich damit die Ereignisse – es droht eine militärische Eskalation. Die Europäer fordern von allen Seiten Zurückhaltung und wollen auf Diplomatie setzen.



Auch der Preis für das Edelmetall Palladium stieg erstmals über die Marke von 2000 Dollar je Feinunze. In diesem Fall ist allerdings nicht die Geopolitik Auslöser für den Anschub, sondern anhaltende Spekulationen auf einen Angebotsengpass. Das zur Herstellung von Auto-Katalysatoren für Otto-Motoren benötigte Edelmetall verteuert sich um 1,6 Prozent und erreicht ein Rekordhoch von 2020,19 Dollar.