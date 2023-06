Deutsche Bank Das Krypto-Fieber erfasst die großen Player

Was genau das Kryptoangebot der Deutschen Bank umfassen wird, bleibt abzuwarten. Zunächst muss die deutsche Finanzaufsicht BaFin den Antrag genehmigen. Nach den vielen Krisen in der Kryptowelt in jüngerer Zeit schauen die Aufseher nun besonders genau hin. Als etabliertes Unternehmen dürfte die Deutsche Bank aber größere Chancen haben als so manche Kryptobörse, die nun nach einer BaFin-Lizenz strebt. Fraglich bleibt, ob das Angebot echte Bitcoin-Jünger überzeugen wird.



