Deutsches Fintech: Website von Savedroid nicht mehr erreichbar

Vor Kurzem war Savedroid in ein neues Büro umgezogen. Könnte der heutige Seitenausfall damit zu tun haben? Doch auch dann wäre es ungewöhnlich, dass besorgte Anleger in der Telegram-Gruppe keine Auskunft erhalten.

Auch Alfred Schorno von der Deutsche-Börse-Tochter 360T und Krypto-Experte Dennis Weidner sollen sich in einer aktuellen Finanzierungsrunde beteiligt haben, die bereits vor dem ICO 1,5 Millionen Euro für Savedroid einbrachte. Weidner war am Mittwoch in seiner Hamburger Firma telefonisch nicht erreichbar. Von 360T kam nach einer Anfrage der WirtschaftsWoche keine unmittelbare Rückmeldung vor Erscheinen des Artikels.