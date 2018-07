Deutschland-Premiere Der silberne Krügerrand lohnt sich nicht

Anleger können sie online oder an den Schaltern von Edelmetallhändlern wie Degussa kaufen und – genauso wichtig – wieder verkaufen. Die Ausgabepreise der Anlagemünzen liegen dank Massenproduktion und Massenvertrieb anders als bei seltenen Sammlermünzen sehr dicht am Silberpreis. Der neue silberne Krügerrand soll da preislich in der Mitte liegen. Besonders günstig und nah am Silberpreis sind in der Regel die Kängurumünzen aus Australien zu haben. Für Anleger entscheidend ist der Abschlag, den der Edelmetallhändler beim Rückkauf kassiert. Um welche Münze es sich handelt, spielt dabei keine Rolle. Wer Silbermünzen zu 16 Euro pro Stück kauft, muss eine Spanne zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis von rund zwei Euro beachten.