Deutschlands Kunstdynastie Die Galerie Zwirner wird ein Medienunternehmen

Normalerweise läuft es nämlich so: Eine kleine Galerie kümmert sich um die Karriere eines Künstlers, bis er von einer größeren übernommen wird, so geht es weiter nach oben. Vergangenes Jahr auf dem Art Leaders Network, einem Gipfeltreffen der Branche, wurde Zwirner gefragt, ob er sich für den Niedergang kleinerer Galerien verantwortlich fühle. Zwirner sagte, er habe das Gefühl, dass etwas mit dem gegenwärtigen System nicht stimme, und deshalb vor, die Kleineren zu unterstützen. Etwa indem er künftig höhere Gebühren für Messen zahle, um die Teilnahme der kleineren Galerien zu subventionieren.



Der deutsche Kunstmarkt ist für David Zwirner dabei kaum noch von Bedeutung. Senior Rudolf sagt über seinen Nachwuchs: „Meinen Sohn David interessiert keine Stadt in Deutschland als Standort für seine Galerie.“ Er sei in London und Paris. „Die wirklich großen Sammler aus Deutschland kaufen dort. Neuerdings auch in Hongkong.“ Der deutsche Kunstmarkt habe „für die großen, internationalen Galerien nur wenig Bedeutung.“ Auch wegen der viel zu hohen Mehrwertsteuer in Deutschland. Im Ausland sind es im Schnitt sieben Prozent weniger. „Mit Künstlersozialabgaben liegen wir im Schnitt bei 25 bis 30 Prozent, die in Deutschland auf ein Bild oben drauf kommen.“