Die besten Aktien der Welt: Mit diesen ETFs kommen Sie an Asiens Perlen

Nur bei den Großkonzernen, die an der Börse mehr als 57 Milliarden Dollar wert sind, sind die US-Amerikaner noch Spitze. Noch. „Viele von den asiatischen Konzernen haben noch keinen so hohen Börsenwert wie die US-Konkurrenz, aber das wird sich in den kommenden Jahren ändern", sagt Hady Farag, der als Experte für Aktionärswerte von BCG die Studie in New York betreut. Und dann könnten sie - bei entsprechend guter Performance an den Aktienmärkten - auch das Ranking der Großkonzerne dominieren.