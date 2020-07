Die Tanker-Chroniken (III) „Vergiss den Tanker, kauf Dir eine Ölbohrinsel!“

Okay, von Öl und Seefahrt verstehe ich nicht so viel, aber jetzt attackiert mich Bohlens noch auf einem Gebiet, auf dem ich mich nun wirklich auskenne: Börsengänge. Ich hatte angedeutet, man könne das Geld für den Tanker (auch ich habe keine 35 Millionen irgendwo rumliegen) doch bei der Crowd oder an der Börse zusammenbekommen. Mehrere Leser hatten mir geschrieben, sie fänden die Idee klasse. Bohlens nicht: „Einen Börsengang für nur einen Tanker kann man nun mal wirklich ausschliessen! Wenn man glaubt, dass der Ölmarkt im September noch immer darniederliegt, kann man sich ja bereits heute ein Schiff chartern oder aber auch kaufen. Das Risiko ist jedoch immens und pure Spekulation!“ Er lässt aber nicht locker: „Als ehemaliger Investmentbanker sage ich auch, dass die Vorbereitung eines Börsengangs lange dauert. Bis ein solcher durch ist, ist die aktuelle Situation bereits wieder eine ganz andere. Bei einem Börsengang muss man zudem auch einen langfristigen Cashflow nachweisen, der in diesem Falle in keiner Weise gegeben wäre ...There is no free lunch!“