Die Tanker-Chroniken (III) „Vergiss den Tanker, kauf Dir eine Ölbohrinsel!“

Also schaue ich mir Euronav an. Die Firma sitzt in Antwerpen, ist an der Euronext notiert und in New York an der Börse, Weltmarktführer im Tankergeschäft – und macht tatsächlich einen guten Eindruck. Mitte April meldete Euronav, sie habe ihr ältestes Schiff verkauft, die Suezmax Cap Diamant für 20,8 Millionen Dollar.