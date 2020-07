Die Tanker-Chroniken (III) „Vergiss den Tanker, kauf Dir eine Ölbohrinsel!“

Geschäftsführer Benedikt Gerhardt schreibt an die Anleger der MT Fedor GmbH & Co. Tankschiff KG, er freue sich, „über die gute Charterratenentwicklung im Bereich der Tanker informieren zu können. Ihrem Schiff, der Fedor, geht es ausgezeichnet.“ Allein in einem Monat habe die Fedor 40.671 Dollar Chartergebühren eingefahren. „Ein neuer Rekordwert“. Der Tankermarkt sei trotz Corona weiter in guter Verfassung, die Nachfrage nach Tankraum sei gut, weil „Tanker als schwimmende Öllager“ genutzt werden.