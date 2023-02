Timo Fleig, VR Ventures: Die Hoffnung ist natürlich, dass sich die makroökonomische Lage stabilisiert und nach der Corona-Pandemie und dem anhaltenden Ukraine-Krieg keine neuen Ereignisse eintreten, die zu einer weiteren Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Situation führen. Da die Krisenherde – Ukraine-Krieg, Energiekrise, Lieferkettenprobleme, Inflation und gestiegene Zinsen – alle noch nicht beendet sind, wird 2023 weiterhin ein herausforderndes Jahr. Investoren werden das viele eingesammelte Kapital vorsichtiger als in den Vorjahren allokieren. Dies wird sich unter anderem in längeren Beteiligungsprozessen, weiter sinkenden Bewertungsniveaus und in einer größeren Anzahl an Insolvenzen widerspiegeln.



Situationen wie in 2021, dass innerhalb weniger Tage ein Term Sheet (Dokument zur Finanzierung) gelegt wurde, wird es in 2023 nicht mehr geben. VCs werden sich wieder mehr Zeit für eine angemessene Due Diligence (sorgfältige Prüfung eines Unternehmens) nehmen. Beide Seiten, Investor:innen und Gründer:innen werden sich wieder mehr Zeit nehmen, sich gegenseitig kennenzulernen – und das ist gut so! Die dramatisch gesunkenen Bewertungsniveaus bei börsennotierten Tech-Unternehmen werden auch bei Finanzierungsrunden im Jahr 2023 zu niedrigeren Bewertungen führen. Es wird somit auch häufiger zu Downrounds (Negativbewertung im Vergleich zur Vorbewertung) kommen, als dies in den Vorjahren der Fall war. Dies wird insbesondere bei reiferen Unternehmen der Fall sein.