Es ist völlig klar, dass die Verbreitung von mobilen und digitalen Zahlungsarten durch Corona beschleunigt wird und die Anzahl der Bargeld-Transaktionen schneller zurückgehen wird als gedacht. Gijs Boudewijn von der European Banking Federation schätzt, dass die Bargeldnutzung in den Niederlanden um fünf Prozent schneller sinken wird als ursprünglich prognostiziert. Teilweise wird der Verzicht auf Bargeld sogar politisch gefördert, wie etwa in Italien, wo die Regierung per Gesetz Bargeld-Einkäufe erschweren und Verbraucher mit einem Bonus belohnen möchte, wenn sie mit der Karte zahlen.



Aber wie realistisch ist es, dass sich unser Zahlungsverhalten durch die Corona-Krise langfristig verändert? Und was bedeutet das dann konkret? Bezahlen wir mit der Karte – was bei hohen Beträgen durch die PIN-Eingabe auch nicht hygienischer ist als Bargeld – oder mit „echten“ kontaktlosen Zahlungsarten wie Mobile Wallets (egal, ob diese technisch auf einer Karte basieren oder nicht)?



Zahlungsexperte Chris Gledhill bemerkt: „2000 Jahre Bargeld lassen sich nicht einfach vom Tisch wischen. Es gibt in Europa noch zu viele Menschen, die digital oder finanziell abgehängt sind und auch weiterhin Bargeld benutzen werden. Bevor wir hierfür keine Lösung gefunden haben, verhält es sich mit der bargeldlosen Gesellschaft wie mit dem papierlosen Büro: Am Horizont sichtbar, aber de facto unerreichbar.“