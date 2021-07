Die Zahlenfrau: Die Wahrheit beim Investieren liegt irgendwo zwischen Festgeld und Elon Musk-Tweets

Damit sich Menschen jeden Alters und jeden Geschlechtes trauen, ihr Geld sinnvoll und entsprechend ihrer individuellen Zielsetzung anzulegen. Damit müssen wir bereits bei der Jugend beginnen. In einer kürzlich verabschiedeten Studie der Schufa hieß es „Jugendliche geben sich selbst nur noch die Note 3,3, was ihr Wissen rund um Finanzthemen angeht“. Trotzdem verwenden 15 Prozent laut der Studie Trading Apps - was mich an sich ja sehr freut, wenn sie denn wissen, was sie da tun.“



Wenn wir also davon ausgehen, dass vor allem junge Anleger ihr Geld in Krypto stecken, geht da mitunter viel Erspartes verloren. Und ich bin mir sehr sicher, dass viele junge Menschen in Krypto investieren, weil es aufregend ist, weil es cool ist – nicht aber, weil sie das Finanzkonstrukt und die Marktbewegungen dahinter wirklich verstehen. Denn das lernen wir nicht in der Schule.