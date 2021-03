Ich habe mich letzte Woche mit Robert Hoffmann, CEO Merchant Services des Zahlungsdienstleisters Nets, darüber unterhalten, warum der Endverbraucher über das neue Gesetz entweder gar nicht oder extrem kryptisch informiert wurde. Wir waren uns einig, dass sich die Kommunikation in solchen Fällen dringend ändern muss, damit der Kunde versteht, was passiert, und dadurch in die Lage versetzt wird, eigene Entscheidungen zu treffen. Robert erzählte: „Die meisten, die nicht in unserer Branche arbeiten, haben keine Ahnung, was da gerade umgestellt wurde. Weder meine Frau noch meine Kinder noch meine Mutter wissen, was PSD2 oder SCA oder 3DS sind, und das ist auch total normal. Aber da sie auch im Internet mit der Kreditkarte bezahlen, sollten sie natürlich mitbekommen, wenn sich etwas Grundsätzliches ändert.“