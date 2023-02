Und wenn es dann ans Fundraising geht, sollte man deutlich mehr Zeit einplanen als noch vor ein, zwei Jahren (am besten ca. 6-9 Monate). Am besten ist es, dabei zuerst die bestehenden Investoren zu überzeugen, um dann gestärkt in neue Investorengespräche zu gehen. Wenn die Bestandsinvestoren das Start-up nicht unterstützen, wird es schwierig sein, neue Investoren an Bord zu holen. In Bezug auf die Bewertung empfehlen wir, sich an den aktuellen Fundamentaldaten zu orientieren. Bevor Sie sich auf die Suche nach neuen Investoren begeben, sollten Sie die Erwartungen der Aktionäre mit denen eigenen abgleichen. Seien Sie bereit, die Bewertung Ihres Start-ups an das aktuelle Umfeld anzupassen und – sofern nötig – eine Finanzierung mit zu einer tieferen Bewertung durchzuführen.