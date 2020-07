• stieg die Gesamtzahl der bargeldlosen Zahlungen in der Eurozone um 7,9 Prozent auf 90,7 Milliarden im Vergleich zum Vorjahr.

• machten Kartenzahlungen 46 Prozent der gesamten bargeldlosen Euro-Zahlungen aus, Überweisungen und Lastschriften jeweils 23 Prozent.

• entsprach die Zahl der ausgegebenen Karten im Euroraum (544 Millionen) etwa 1,6 Karten pro Einwohner.

• wurden rund 44 Milliarden Transaktionen von den Zahlungssystemen im Einzelhandel verarbeitet, mit einem Gesamtbetrag von 34 Billionen Euro.



Skinners Report zeigt auch, wie groß das Gefälle bei der Nutzung von Bargeld ist: In Südeuropa, Deutschland, Österreich und Slowenien werden ca. 80 Prozent aller Zahlungen im Geschäft mit Bargeld beglichen. In vielen nordeuropäischen Ländern, den Niederlanden und Estland liegt diese Quote bei gerade einmal 33 Prozent, ist die Digitalisierung des Bezahlens schon viel weiter vorangeschritten.