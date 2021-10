Wie können wir das Mindset der Eltern auf digital ummünzen?

Eltern müssen informiert und mit guten Konzepten überzeugt werden. Es gibt ja viele einleuchtende Argumente für eine stärkere Digitalisierung, zum Beispiel umfassendere und zeitgemäße Kommunikation mit der Kita; Lernplattformen, die es ermöglichen, Bildungsinhalte und -tempo an die individuellen Bedürfnisse anzupassen; die Möglichkeit, Unterrichts- und Lernzeit effektiver zu nutzen. Eltern kann man auch oft dadurch gewinnen, dass man sie einen Tag teilhaben lässt, sie in der Gruppe des Kindes hospitieren und sich das Arbeiten mit Computer oder Tablet einmal anschauen. Es gibt heutzutage schon tolle Mini-Roboter, die den Kindern spielerisch die Welt des Programmierens veranschaulichen. So kann man zusammen die Begeisterung für die digitalen Geräte zum Erlernen nutzen, begeistert manch Lernunwilligen vielleicht doch und vermittelt gleichzeitig, dass die digitalen Geräte nicht in erster Linie dem Anschauen von Serien, sondern der Wissensvermittlung, dem interaktiven Lernen und der Recherche dienen. Das Fazit für mich: Es passiert viel. Und mit etwas über einer Milliarde Euro an beantragten Mitteln ist in jedem Fall ein erster Ruck durch die deutschen Bildungsstätten gegangen. Aber ich bin dennoch skeptisch, ob die bisherigen Bemühungen ausreichen, denn das Gros der zur Verfügung stehenden Gelder ist nach wie vor nicht verwendet oder gar beantragt worden. Ich wünsche mir, dass mehr passiert und hoffe, dass ich mit diesen Einblicken dazu beitragen kann.



