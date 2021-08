Bei digitalen Finanzdienstleistungen befinden wir uns in einem Wettrennen mit den US-Tech-Konzernen, aber auch mit den Super-Apps aus Asien. Deswegen brauchen wir dringend große, europäische Fintech-Champions. Marcus: „Für manches Fintech, das jetzt eine Milliardenbewertung hat, ist das nächste wahrscheinliche Szenario der Börsengang. Für den Standort Deutschland wäre es gut, wenn auch mal neue Unternehmensstrukturen an die Börse kommen, und nicht nur Maschinen- oder Autobauer. Wir sehen, dass viele jüngere Leute ihr Geld gerne in Tech-Unternehmen investieren, mit denen sie täglich in Berührung kommen.“ Es wäre toll, wenn diese Unternehmen nicht nur Netflix oder Apple hießen und junge Anleger auch Aktien ihres Brokers oder ihrer digitalen Bank kaufen könnten. Und wenn die europäischen Fintechs in Europa an die Börse gehen würden und nicht in den USA.