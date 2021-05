Digitale Vermögensverwaltung Die besten Robo Advisors

Auch wenn der Marktanteil der Robos noch immer gering ist – schaut man das Vermögen in Publikumsfonds in Deutschland an, dann liegt der Anteil an Vermögen, der durch sie verwaltet wird, weiterhin deutlich unter einem Prozent –, so gewinnen sie doch immer mehr Anhänger. „Wir haben in den letzten Monaten sehr starkes Wachstum gesehen – bei einigen Anbietern auch im zweistelligen Prozentbereich“, sagt Kamil Kaczmarski, Partner bei der Unternehmensberatung Oliver Wyman. „Aber es wird noch viele Jahre dauern, bis Robos einen wirklich marktverändernden Markanteil gewinnen.“ Dass die digitalen Helfer in der Pandemie viele Neukunden gewinnen konnten, überrascht auch Oliver Mihm nicht. „Die Kunden haben in der Krise entschieden, ihre Bankgeschäfte in Zukunft vermehrt ohne Filialbesuche zu erledigen“, sagt der Chef von Investors Marketing, einer Beratung für Finanzdienstleister. Neben den Neobrokern profitierten eben auch die Robo Advisor.