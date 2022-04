Digitale Vermögensverwaltung Die besten Robos für Sparpläne

Kein Wunder, dass die Robos immer mehr Sparpläne anbieten, auch auf nachhaltige Strategien. Doch wer hat das beste Angebot, wo ist die Auswahl am größten, wo sind die Gebühren am niedrigsten? Die FMH-Finanzberatung hat exklusiv für die WirtschaftsWoche die besten Robo Advisors mit Sparplan ausgezeichnet. Außerdem wurden die besten Anbieter für nachhaltige Sparpläne gekürt. Kriterien für die Auszeichnung waren die Anzahl der Strategien, die Mindestsparrate sowie die Service-Gebühren. Zudem floss in das Rating ein, wie hoch die Erstanlage ohne Sparplan mindestens ist und ob es möglich ist, einen Sparplan zu eröffnen, ohne eine Einmalanlage zu tätigen.