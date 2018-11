Digitaler Börsengang von Neufund Unternehmensanteile in der Blockchain - geht das?

Die genaue Summe, die Fifth Force über den neuen Equity-Token einsammeln will, wird das Unternehmen erst in der kommenden Woche zum Start der Platzierung veröffentlichen. Gründerin Adamovicz verrät nur so viel: „Selbst, wenn es nur zehn Investoren sind, von denen wir am Ende eine Million Euro einsammeln, werden wir zufrieden sein“, sagt sie. „Es geht uns vielmehr darum zu zeigen, dass die Platzierung in der Blockchain funktioniert.“ Mit den Einnahmen will Adamovicz Gehälter zahlen und die Produktentwicklung vorantreiben.



Ab nächster Woche will sie mit ihrem Team gezielt Investoren anrufen, „von denen wir wissen, dass sie an einer Beteiligung interessiert sind.“ Noch richtet sich das Angebot ausschließlich an Großanleger, die mindestens 100.000 Euro investieren können. Privatanleger können wohl erst im kommenden Jahr über die Equity-Tokens einsteigen.