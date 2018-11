Digitaler Börsengang von Neufund Unternehmensanteile in der Blockchain - geht das?

„Durch die Erhöhung der Mindeststückelung auf 100.000 Euro kann eine Ausnahme von der Prospektpflicht nach dem Wertpapierprospektgesetz in Anspruch genommen werden und Wertpapierekönnen ohne Prospekt angeboten werden“, erklärt die Bafin.



„Wir streben ja keinen Börsengang mit diesem Angebot an“, sagt Gründerin Adamovicz. „In der frühen Phase, in der wir uns mit unserem Unternehmen befinden, wollen wir natürlich noch keine so detaillierten Informationen über unser Geschäft preisgeben.“ Denn vergeben Start-ups abseits der Blockchain in einer Privatplatzierung Anteile, müssen sie der Öffentlichkeit auch keine Details preisgeben.



Dennoch wird Neufund mit dem Start der Zeichnungsfrist kommende Woche nach eigenen Angaben ein Dokument veröffentlichen, das Investoren Angaben zum Geschäftsmodell, zur Verwendung der Einnahmen und zur finanziellen Lage des Unternehmens geben soll.