Digitales Bezahlen Warum Deutschland noch Bargeldland bleibt

Das liege allerdings nicht an mangelnder Verfügbarkeit von digitalen Zahlungsmöglichkeiten, sondern an der recht langsamen Veränderung des Kundenverhaltens, sagt Binnebößel: „Insbesondere fallen Kleinstbetragszahlungen auf, die heute noch überwiegend in bar stattfinden. Dieses Verhalten ist noch fest verankert und löst sich erst langsam.“ Das zeigt auch eine Studie der Bundesbank zum Zahlungsverhalten in Deutschland im Jahr 2017. Laut dieser werden Beträge bis zu fünf Euro zu 96 Prozent bar bezahlt, Beträge bis zehn Euro zu 88 Prozent. „Je höher der Betrag ausfällt, desto häufiger wird mit Karte bezahlt. Daher ergibt sich die Diskrepanz zwischen dem Kartenzahlungsanteil am Umsatz und der Anzahl der Transaktionen“, fasst Binnebößel zusammen.