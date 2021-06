Digitalwährungen Der Krypto-Dirigent: Wie Elon Musk Bitcoin und Co. beeinflusst

In der Welt von Musk genügt es schon, den Hashtag #Bitcoin in die Twitter-Biografie aufzunehmen, um den Kurs zu treiben – so geschehen im Januar 2021. Anfang Juni sackte der Bitcoin-Wert um fünf Prozent ab, nachdem Musk ein Emoji eines gebrochenen Herzens und den Hashtag #Bitcoin getwittert hatte. Darunter war ein Meme von einem Paar, das sich gerade trennt. Als Meme werden in den sozialen Netzwerken kleine Bild-, Ton- oder Videoschnipsel bezeichnet, die Nutzer in Beiträgen einbauen.