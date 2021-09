Digitalwährungen „Floki has arrived“: Wie Elon Musk die Krypto-Szene beeinflusst

Elon Musk braucht nicht viel, um die Kurse von Kryptowährungen zu bewegen. Mitunter reicht das Foto eines Hundes. Nachdem er an diesem Montag ein Bild seines neuen Hundes Floki, einem Shiba Inu, auf Twitter postete, kam es am Kryptomarkt zu einem Kursfeuerwerk. „Floki has arrived“, teilte er der Netzgemeinde mit. Und sorgte damit dafür, dass die Minicoins Floki Inu (plus 19 Prozent), Floki Shiba (plus 143 Prozent) und Super Floki (plus 132 Prozent) binnen eines Tages massiv an Wert gewannen.