Dispokredit oder Buy now pay later? Wenn der Weihnachtseinkauf zur Schuldenfalle wird

Grundsätzlich ist „Buy now pay later“ mit dem in Deutschland einst beliebten Rechnungskauf vergleichbar. Der Händler verschickt die Ware nach dem Kauf, der Verbraucher zahlt aber erst nach einer vorher festgelegten Frist – in der Regel nach 30 Tagen. Der Vorteil: Entspricht der gekaufte Pullover oder die neue Handtasche nicht den Vorstellungen, kann der Kunde die Ware noch vor Ende der Zahlungsfrist zurücksenden. Überflüssige Überweisungen fallen so gar nicht an.