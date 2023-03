Dispositionskredite Treibt die Zinswende Deutschland in die Schuldenfalle?

Die höheren Einlagenzinsen geben Banken nur langsam an ihre Kunden weiter – die steigenden Finanzierungskosten dagegen umso schneller. Oft tun sie das, indem sie den Dispozins anheben. Der wird fällig, wenn Verbraucher mit ihrem Girokonto in einem vorher festgelegten Rahmen (meist bis zu drei Monatsnettogehälter) ins Minus rutschen und sich so für kurze Zeit Geld von der Bank leihen. Solche Dispositionskredite waren noch nie besonders günstig. Inzwischen sind sie aber so teuer wie lange nicht.