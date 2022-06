Dividendenaktienfonds Diese Fonds bieten Stabilität

Lange Zeit war es recht still geworden um den Sektor Dividendenaktien. Bis vor rund einem halben Jahr: Davor schien dem Hype um die Wachstumswerte wie Amazon, Apple, Tesla & Co., allesamt Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum, kein Ende absehbar. Noch Anfang des Jahres knabberte beispielsweise Apple an der magischen Marke bei der Marktkapitalisierung von drei Billionen US-Dollar.