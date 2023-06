DocMorris und Shop Apotheke Aktien von Online-Apotheken: Wette auf das E-Rezept

So gehen immer mehr – vor allem junge – Menschen im Internet auf Shoppingtour. In einer Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom aus dem Jahr 2021 gaben rund 80 Prozent der 16- bis 49-Jährigen an, regelmäßig Medikamente online zu kaufen. Der wichtigere Punkt ist aber: Nach einigen Verzögerungen startet voraussichtlich am 1. Juli das E-Rezept in Deutschland. Es soll in erster Linie die Zettelwirtschaft im stationären Medikamentenhandel beenden. Digitale Rezepte würden aber auch Onlinebestellungen von Medikamenten deutlich vereinfachen.