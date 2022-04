Noch stärker reagierte der Kurs einer Cyberdevise, die bereits in ihrem Namen die Twitter-Übernahme durch Musk herbeisehnt: Der Wert von ELON BUYS TWITTER (EBT) schoss binnen eines Tages 2454 Prozent nach oben auf 0,000004326 Dollar. Aber: Der Coin wurde erst am 21. April lanciert, und seitdem hat er 98 Prozent an Wert verloren. Die jüngste Rally hilft also nur wenig. Auch die Marktkapitalisierung liegt bei bloß 440 Millionen Dollar. Gerade bei jungen Krypto-Projekten mit immensen Wertschwankungen ist Vorsicht geboten. Nicht selten erbeuten Krypto-Betrüger so Anlegergeld und verschwinden damit.