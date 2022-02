Dogecoin war zunächst nicht mehr als ein kleiner Spaß eines australischen Programmierers. Billy Markus, beruflich in der Marketingabteilung des Softwareherstellers Adobe tätig, wollte mit der Kryptowährung den Bitcoin und andere virtuelle Güter parodieren, die seinerzeit im Netz einen Hype erlebten. Jackson Palmer, Programmierer aus dem US-Bundesstaat Oregon, half bei der technischen Umsetzung. Am 6. Dezember 2013 stellten die beiden ihre Spaßwährung in einem Onlineforum vor. Name und Optik des Dogecoin basieren auf einem beliebten Internet-Scherz („Meme“), der einen Hund der japanischen Shiba-Rasse zeigt. „Doge“ ist eine bewusste Abwandlung des englischen Wortes „dog“.