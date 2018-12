DWS-Börsenausblick 2019 „Sieben bis acht Prozent Plus beim Dax“

Konnten steigende Anleihenkurse in der Vergangenheit Turbulenzen bei Aktien abfangen, so haben 2018 viele Geldanlagen verloren. Das machte es für Fondsmanager, die Mischfonds lenken, schwer, ein Plus zu erzielen, es sei denn, sie setzen auch im großen Stil Absicherungsstrategien ein. Knapp um die Nulllinie liegen US-Aktien in diesem Jahr, Bundesanleihen legten zwei Prozent zu, europäische Anleihen bonitätsstarker Unternehmen verloren ein Prozent an Wert, US-Staatsanleihen ebenfalls, der Dax und europäische Aktienkurse liegen mehr als zwölf Prozent im Minus.