DWS Endlich gute Nachrichten: Tim Albrecht bleibt

Die als Nachfolger bereits ausgewählten Christoph Ohme und Hansjörg Pack, behalten ihre Stellvertreterposten. „Tim ist seit 20 Jahren bei der DWS tätig, ist in der Branche und bei unseren Kunden global hoch angesehen. Wir freuen uns, dass er sich entschieden hat, seine ausgezeichnete Arbeit bei uns fortzusetzen“, jubeln Wöhrmann und Investmentchef Stefan Kreuzkamp in einem internen Brief.