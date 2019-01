Edelmetall ETFs und Notenbanken stürzen sich auf Gold

In der Gesamtjahresbilanz für 2018 waren es vor allem europäische Gold-ETFs, die mehr Anleger fanden und an Volumen zulegten. Sie konnten ihre Goldbestände um knapp 97 Tonnen erhöhen und verwalten nun insgesamt ein Anlagevolumen von mehr als 45 Milliarden Dollar, was 1097 Tonnen des gelben Edelmetalls entspricht. Nordamerikanische Fonds und asiatische Gold-ETFs verloren in der Bilanz für 2018 trotz einer Gold-Rally im vierten Quartal 2018 zwar unter dem Strich leicht, verwalten aber mit 50,7 Milliarden Dollar und insgesamt 1230 Tonnen Gold immer noch das größte Volumen.



In der Einzelbetrachtung sticht insbesondere ein deutscher Gold-ETF hervor: der X-Trackers Physical Gold ETC der Fondsgesellschaft DWS, der börsennotierten Fonds-Tochter der Deutschen Bank, konnte seinen Goldbestand nahezu verdreifachen. Die Frankfurter kauften mit dem Geld ihrer Anleger 45,8 Tonnen Gold im Gegenwert von mehr als 1,9 Milliarden Dollar. Weltweit verwalteten Gold-ETFs am Jahresende 2018 erstmals mehr als 100 Milliarden Dollar in Gold. Kein Zweifel: Gold ist wieder gefragt.