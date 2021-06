Edelmetall Goldpreis steigt auf Fünfmonatshoch

Der Goldpreis ist am Dienstag auf den höchsten Stand seit fünf Monaten geklettert. Zeitweise wurde die Feinunze (rund 31,1 Gramm) an der Börse in London für 1916,64 Dollar gehandelt. Das ist die höchste Notierung seit Anfang Januar. Am Markt wurde die Entwicklung unter anderem mit steigenden Inflationsraten erklärt. In Euro gerechnet erreichte Gold mit 1566 Euro je Unze ebenfalls den höchsten Stand seit Januar. Am frühen Nachmittag wurde das Edelmetall wieder etwas niedriger bei 1909 Dollar gehandelt. Das sind etwa zwei Dollar mehr als am Vortag.