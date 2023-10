Edelmetall: Warum US-Anleger Gold im Supermarkt kaufen

Die starke Nachfrage nach dem Gold aus dem Supermarkt ist ein Indiz dafür, dass US-Anleger nervös werden. Der US-Aktienmarkt – in Form des Leitindex S&P 500 – ist seit Mitte September deutlich abgerutscht. Der „Fear and Greed Index“ des Senders CNN, der die Anlegerstimmung misst, steht inzwischen klar auf „Fear“, also Angst. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed lastet auf den Märkten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in den kommenden Wochen weiter abwärts geht, ist hoch. Gold ist in diesem Umfeld als sichere Bank gefragt.