Edelmetall Wie ein Gold-Embargo gegen Russland den Goldpreis beeinflussen würde

Kurz vor Beginn des G7-Gipfels in Elmau verkündete US-Präsident Joe Biden die nächste Maßnahme, mit der die Industrienationen Russland in die Knie zwingen wollen: mit einem Importverbot für Gold nämlich, schrieb Biden am Samstag auf Twitter. Das Edelmetall brächte „Russland Dutzende Milliarden Dollar“ ein. Mit der neuen Sanktionsmaßnahme soll Russland ein weiterer Milliardenmarkt praktisch entzogen und die Finanzierung des Krieges gegen die Ukraine gestört werden.