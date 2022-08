Eigene NFTs erstellen 2022 Wie Sie Non Fungible Token selbst erstellen und verkaufen

Käufer und Verkäufer sollten sich der Risiken bewusst sein, wenn sie in NFTs investieren wollen. Endet der Hype – so wie seit Anfang 2022 zu beobachten – und geht die Nachfrage zurück, kann der jeweilige NFT rapide an Wert verlieren, sodass im schlimmsten Fall ein Totalverlust droht. NFTs haben in der Regel keinen praktischen Nutzen, sondern sind nur wertvoll, solange andere ihnen einen Wert beimessen.