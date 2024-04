Eigener Dachfonds „Ich bin der Brückenbauer“: Nico Rosberg sammelt Millionen von Unternehmerfamilien ein

Mit 29 Jahren gab Nico Rosberg seine Karriere auf, zumindest seine erste. Wenige Tage nach dem Weltmeistertitel 2016 verabschiedete er sich von der Formel 1. Seine neue Karriere heißt seitdem Start-up-Investor. Hier geht Rosberg jetzt einen nächsten Schritt: Er gründet mit seiner Firma Rosberg Ventures einen Dachfonds, einen sogenannten Fund of Funds. Heißt konkret: Er trommelt mehrere reiche Familien zusammen, sammelte deren Millionen in einem Fonds und verteilt das Geld an verschiedene Risikokapitalgeber. Die wiederum investieren in Start-ups.