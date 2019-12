Eigenes Auto So teuer ist mein Wagen

Dass ich diese Quote unterbiete, hat zwei Gründe. Zum einen ist mein Auto in der Kompaktklasse eher günstig, der Wertverlust daher per se geringer als in der Mittel- oder Oberklasse. Zweitens habe ich einen Gebrauchtwagen gekauft. Der Bruttolistenpreis meines Autos betrug bei Neuzulassung knapp 24.000 Euro. Bis ich den Wagen 41 Monate später kaufte, hatte er also bereits fast 10.000 Euro an Wert verloren. Während die Vorbesitzerin folglich einen monatlichen Wertverlust von 240 Euro verkraften musste, kam ich mit gut der Hälfte erheblich billiger davon. Das ist auch der Normalfall, bestätigt mir der ADAC: „Bei Gebrauchten ist der jährliche Wertverlust verhältnismäßig gering im Vergleich zu den ersten drei Jahren.“