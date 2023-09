Ein Insider packt aus Die wahre Geschichte der Luxusyacht von Florian Homm

Weil ich ein großer Metallica-Fan bin, habe ich die Titel von Metallica-Songs aufgeschrieben und per E-Mail an Heatherington geschickt. Zur Wahl standen unter anderem ,Sad but true‘, ,Fade to black‘ und ,No Remorse‘ (Keine Reue). ,Keine Reue ist der beste. Fasst irgendwie unser Leben zusammen. Vor allem Florians [sic]‘, habe ich damals an Heatherington gemailt.