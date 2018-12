Ein Vermögen in Gold Gold-Investments für jeden Anlegertyp

Anleger sollten hier weltweit bekannte und akzeptierte Goldprodukte wählen, deren Preise nahe am rechnerischen Goldwert notieren. Sinnvoll ist eine Aufteilung je zur Hälfte in gängige Ein-Unzen-Münzen − wie dem Krügerrand − und in Barren ab einem Gewicht von 100 Gramm. Barren bieten sich als Grundstock an, die kleiner gestückelten Münzen lassen sich im Bedarfsfall besser versilbern. Anleger sollten Gold möglichst anonym kaufen, also unterhalb der gesetzlichen Meldesumme von 10.000 Euro – und es dort aufbewahren, wo es am wenigsten wahrscheinlich ist, dass es ihnen irgendwann weggenommen wird.