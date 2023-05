Einlagenzins Die Banken müssen ihre Zins-Abzocke beenden – aus purem Eigeninteresse

Die Europäische Zentralbank hatte den Einlagenzins zuletzt auf 2,5 Prozent erhöht. So viel bekommen Banken, wenn sie Geld über Nacht bei der Zentralbank parken – ein Vielfaches dessen, was sie ihren Kunden zahlen. Und diese Kluft dürfte noch größer werden, wenn die Währungshüter am morgigen Donnerstag die nun mehr siebte Zinserhöhung in Folge verkünden.