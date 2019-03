Elmar Peters, der Mann hinter Flossbach „Geldanlage ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen“

Dass Zinsen nicht wieder steigen werden, ist die unbequeme Nachricht, die Ihr Haus verbreitet. Die Durchschnittsrendite der Anleihen in ihren Strategiefonds liegt aber immer noch bei 2,8 Prozent wie im Jahr 2015. Wie haben Sie das in Zeiten sinkenden Renditen geschafft?

Wir investieren natürlich nicht nur in Anleihen mit Top-Rating. In unserem Fonds Flossbach von Storch Multi Asset – Defensive haben beispielsweise knapp 30 Prozent der Anleihen kein Investment Grade Urteil der Agenturen. Nach unserer hauseigenen Analyse sehen wir hier aber kein Ausfallrisiko. Solche Anleihen können ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis aufweisen. Was viele Anleger vergessen: Der Kupon ist nur ein Teil der Wertentwicklung. Als aktiver Anleihemanager nutzen wir das gesamte Ertragsspektrum einer Anleihe, das neben Kursbewegungen auch aus Veränderungen des Zinsumfeldes bestehen kann.