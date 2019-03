Elmar Peters, der Mann hinter Flossbach „Geldanlage ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen“

Worüber diskutieren Sie so?

Wenn die Geschäfts- und Quartalsberichte der Unternehmen kommen, schauen wir uns die sehr genau an und sprechen darüber. Es ist fast ein kleiner Wettbewerb unter uns und den Analysten, wer Stärken und Schwächen besser kennt. Dann gibt es natürlich auch Ausnahmesituationen an den Märkten. An Heiligabend 2018 ist der S&P 500 um fast vier Prozent gefallen. Da haben wir uns sehr intensiv darüber ausgetauscht, ob das der richtige Zeitpunkt für Käufe ist.



Sie halten schon lange an Nestlé fest, obwohl die Performance der Aktie nicht mehr so überzeugend war. Es gab Investoren, die lautstark Änderungen der Unternehmensstrategie gefordert haben. Von Ihnen hört man nichts.

Nun ja, die Aktie notiert auf ihrem Allzeithoch, seit Jahresanfang legte sie gut 14 Prozent zu… In der Vergangenheit war Nestle eher kein Unternehmen, deren Kurs durch die Decke geht, dafür fallen die Kurse aber auch nicht so tief. Der Chart zeigt in den vergangenen zehn Jahren eine lange Kurve, die konstant nach oben zeigt. Wir haben einen relativ hohen Anteil an nicht-zyklischen Aktien in unseren Fonds. Zu den lautstarken Forderungen: Wir sprechen sehr intensiv mit den Managern aller unserer Unternehmensbeteiligungen, gehen aber damit nicht in der Öffentlichkeit hausieren. Wir sind aktiv, aber nicht aktivistisch.