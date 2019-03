Elmar Peters, der Mann hinter Flossbach „Geldanlage ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen“

Sehen Sie nicht zu schwarz?

Wir investieren vorsichtig, das behindert uns aber nicht in unserer Flexibilität. Regelmäßig treffen wir uns zum Strategiemeeting, an dem auch unser Gründer Kurt von Storch, der Kapitalmarktstratege Philipp Vorndran oder Thomas Mayer vom Research Institut teilnehmen. Hier geht es um das große Ganze. Konjunkturentwicklung, Handelskrieg, Populismus in Europa – es gibt so viele scheinbare und wirkliche Risiken auf den Märkten, die uns beschäftigen. Letztlich wird aber alles von der expansiven Notenbankpolitik überstrahlt. Wir haben viele Möglichkeiten, da wir ja nicht in den breiten Markt investieren, sondern gezielt in einzelne Qualitätsaktien, die es in verschiedenen Ländern, Branchen und Währungsräumen gibt. Nach dem Börsenaufschwung Anfang des Jahres haben wir unsere Aktienquote in unserem größten Fonds, dem Flossbach von Storch Multiple Opportunities, zuletzt wieder etwas gesenkt. Hier haben wir einen relativ hohen Anteil nicht zyklischer Titel, etwa aus den Branchen Konsum, Gesundheit, Grundstoffe, die einem etwas schwächeren Konjunkturumfeld trotzen sollten. Und Gold ist für uns die Versicherung gegen die bekannten und unbekannten Risiken des Finanzsystems.