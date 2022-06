Erst Terra, jetzt Celsius und bald Tron? Die jüngsten Crashs ramponieren das Vertrauen in den Kryptomarkt

Der Kryptomarkt rutscht gerade in die schlimmste Krise seit Jahren. In den vergangenen Tagen haben die Kurse von Bitcoin und Co. deutlich stärker an Wert eingebüßt als der Aktienmarkt. Der Bitcoin, die älteste und bekannteste Kryptowährung, stand am Mittwoch zeitweise bei nur knapp über 20.000 Dollar. Binnen einer Woche verlor er ein Drittel seines Werts. Seit Jahresbeginn, als die Aussicht auf höhere Zinsen Krypto-Anleger das erste Mal verschreckte, rauschte der Bitcoin-Kurs gar um mehr als die Hälfte des Werts ab. Andere Kryptowährungen fallen ähnlich steil oder steiler: Der Börsenwert des gesamten Kryptomarkts sank zuletzt deutlich unter die Marke von einer Billion Dollar.