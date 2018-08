Essay Die Parallelgesellschaft der Finanzelite

Ihre Business-Praxis ist in Frankfurt nicht anders als in Sydney, New York oder Singapur auf Kurzfristigkeit, Effizienz und Gewinnoptimierung ausgerichtet, unterfüttert von einem finanzmathematischen Modelldenken und utilitaristischen Wirtschaftstheorien. Ausbildungsprogramme, Karrieren und professionelle Praktiken haben sich aus ursprünglich national geprägten Berufskulturen heraus entwickelt und weisen über die vergangenen Jahrzehnte durch Best-Practice-Modelle eine globale Vereinheitlichung auf. Die boundary-less careers in der Finanzbranche sind zudem mehr und mehr durch eine professionelle Eigenständigkeit charakterisiert, die es den Brokern, Tradern und Analysten erlaubt, als „interne Unternehmer“ innerhalb ihrer Firmen zu agieren und primär dem wirtschaftlichen Selbstinteresse zu folgen. Organisationsperspektive und Unternehmensbindung, wie sie typisch waren für das „klassische“ Banking und die gewerbliche Wirtschaft, werden abgelöst durch eine reine Marktorientierung: follow the money. Dies sind Charakteristika, die sich an allen Finanzplätzen in der Welt in derselben Weise auffinden lassen.